Rapallo: “Gli assembramenti sono vietati”

Appello video a Rapallo del sindaco Carlo Bagnasco e del consigliere alla Sanità Salvatore Alongi con il comandante della Polkizia locale Fabio Arata, per convincere i rapallesi a rimanere a casa. Gli affollamenti agevolano il contagio.

Dice il sindaco: “Sono già in atto diversi controlli che intensificheremo.

Stiamo attuando lo Smart working per i dipendenti comunali

Abbiamo attivato un servizio di intensificazione della pulizia stradale straordinaria con idropulitrice per 10 turni che partirà da domani, da impiegare specialmente nelle zone ad alta intensità di passaggio”.

Le immagini nel centro storico sono state scattate alle 17.30