Questura e Commissariati: modalità di accesso agli uffici aperti al pubblico

Nel rispetto delle recenti misure di contrasto e contenimento al diffondersi del “Covid-19”, fino a cessata emergenza, tutti gli uffici aperti al pubblico della Questura di Genova e dei Commissariati riceveranno gli utenti solo su appuntamento e per comprovate esigenze e urgenze.

L’accesso al pubblico sarà comunque gestito affinché negli spazi dedicati all’attesa siano rispettate le misure di sicurezza previste per la prevenzione del contagio.

Si elencano di seguito i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica cui avanzare le richieste:

– Ufficio Relazioni con il Pubblico: 010.5366261

urp.quest.ge@pecps.poliziadistato.it

– Divisione Polizia Amministrativa e Sociale: 010.5366548

ammin.quest.ge@pecps.poliziadistato.it

Per quel che riguarda il rilascio del passaporti gli appuntamenti per l’Ufficio passaporti e per i Commissariati saranno fissati solo tramite l’Agenda online: https://www.passaportonline.poliziadistato.it

– Commissariato San Fruttuoso: 010.518611

comm.sanfruttuoso.ge@pecps.poliziadistato.it

– Commissariato Foce-Sturla: 010.3097112

comm.focesturla.ge@pecps.poliziadistato.it

– Commissariato Cornigliano:

Ufficio ricezione denunce: 010.64800230, 010.64800227

Ufficio Polizia Amministrativa: 010.64800207, 010.64800209 – comm.cornigliano.ge@pecps.poliziadistato.it

– Commissariato Sestri Ponente:

Ufficio ricezione denunce: 010.64806212

Ufficio Polizia Amministrativa: 010.64806211

comm.sestriponente.ge@pecps.poliziadistato.it

– Commissariato Centro:

Ufficio Polizia amministrativa: 010.2548230 – 231

Ufficio denunce: 010.2548228-229-230-231

comm.centro.ge@pecps.poliziadistato.it

– Commissariato Prè: 010.254871

comm.pre.ge@pecps.poliziadistato.it

– Commissariato Nervi: 010.329021

uffiden.commnervi.ge@pecps.poliziadistato.it

– Commissariato Rapallo: 0185.23271

comm.rapallo.ge.it@pecps.poliziadistato.it

– Commissariato Chiavari:

Pratiche Polizia Amministrativa 0185.3617222 -Tutte le altre pratiche solo via mail comm.chiavari.ge.it@pecps.poliziadistato.it

Gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione, come già comunicato, saranno chiusi al pubblico. Eventuali documentate urgenze potranno essere rappresentate mediante l’invio di e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: immig.quest.ge@pecps.poliziadistato.it, indicando nel testo anche il numero di telefono dell’utente.