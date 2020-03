Lettere/ Rapallo: allerta coronavirus inascoltata

Da Dorval Bellodi riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno Sig. Sindaco,

ieri sera ho ricevuto il suo messaggio telefonico per il comportamento da tenersi in questi giorni difficili e stamattina (munito della mia autocertificazione) sono andato a fare la spesa di necessità al supermercato più vicino (la Coop di S. Anna) pensando di trovare una città semideserta …. la sorpresa è stata forte alle ore 8,45 il traffico a S. Anna era notevole …. la rotonda bloccata, persone di tutte le età transitavano a piedi davanti alla mia auto (stavo per entrare nella rotonda), ciò che mi ha stupito di più è stata la quantità di persone a piedi che passeggiavano sui marciapiedi: coppie di ultra ottantenni a braccetto, giovani in evidente età scolare ….. non vado oltre.

Mi chiedo a cosa serva lanciare appelli al buon senso ed alla responsabilità dei cittadini se poi tantissimi si comportano come se non ci fosse alcun pericolo per la salute pubblica …. tutti gli esperti ci dicono che di covid-19 si può morire, ma i nostri concittadini non si dimostrano responsabili verso se stessi e verso gli altri.

Lei che ha la responsabilità della salute pubblica ha un compito molto difficile, combattere contro questa insensatezza però è necessario La prego di intervenire nei confronti di chi non rispetta le regole disponendo i controlli più severi possibili.

La saluto molto cordialmente