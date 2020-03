E i liguri si scoprono cittadini disciplinati

Se stare chiusi in casa è desolante, uscire può essere altrettanto deprimente. Strade semideserte anche sotto il sole. Code fuori dai supermercati, dalla banche, dalla farmacie. Decine di negozi che annunciano di essere chiusi per ferie, altri per coronavirus. E poi l’invito a entrare uno alla volta; massimo tre alla volta; bar che hanno istituito un senso unico pedonale al loro interno. E i segnali sul pavimento che indicano la distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede in attesa di accedere alla cassa.

La sorpresa è che tutti sembrano attenersi alla regole. Ci scopriamo un popolo disciplinatissimo.