Coronavirus: “Stop alle scadenze del 16 marzo”

“Il governo sta rispondendo con grande forze e razionalità a un’emergenza molto grave, come quella del Coronavirus. Prima sono state predisposte, giustamente, le misure di tutela della salute pubblica, per cui però è fondamentale l’impegno dei cittadini. Poi è stato subito varato un piano di sostegno per aziende e lavoratori. In tal senso è fondamentale lo slittamento delle scadenze fiscali previste per il 16 marzo, nella certezza che sarà presente nel testo finale”.

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“È necessario – aggiunge Pastorino – predisporre tutti i provvedimenti necessari ad affrontare un momento così difficile per le attività produttive. L’auspicio è che su questo tema ci sia una reale unità nazionale: tutte le forze politiche devono mostrare responsabilità, pur nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione”.