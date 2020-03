Coronavirus: “Congelamento Tari e Cosap, il Levante prenda esempio da Recco”

Dall’ufficio stampa del consigliere Augusto Sartori riceviamo e pubblichiamo

“Un sincero apprezzamento per la decisione presa dal Sindaco di Recco Carlo Gandolfo in merito al “congelamento” del pagamento della Tari e della Cosap a seguito dell’emergenza anche economica data dal Coronavirus. Questo in sintonia con la mia lettera inviata ai Sindaci del Levante della Provincia di Genova – commenta Sartori – ovviamente auspico che questa decisione del Comune di Recco sia fatta propria e ampliata da tutti i Comuni della Liguria.

Certamente è solo un primo piccolo intervento in attesa che il Governo possa, ad esempio, disporre sgravi contributivi e l’abbattimento dei costi per i dipendenti, sospendere tutti i pagamenti tributari con possibilità successiva di pagamenti rateali e decidere circa aiuti alle attività commerciali mediante crediti d’imposta o con accordi con l’ABI.

Tutto questo a tutela delle attività commerciali, ma sopratutto a salvaguardia di tantissimi posti di lavoro”.