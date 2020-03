Coronavirus: anche messaggi di speranza

Bollettini di guerra; quasi il compiacimento nello scandire il crescente numero di contagiati, di persone in osservazione, ricoveri e decessi. Ci sono altri modi più intelligenti per convincerci a non esporsi al contagio ed attenersi alle regole?

Ci sono tuttavia anche messaggi di speranza. La Cina avrebbe superato il picco e l’economia del Paese è in ripresa; la vita sembra riprendere verso la normalità. A Codogno il paziente numero 1, quello che aveva partecipato alla Mezza Maratona di Santa Margherita Ligure, è fuori pericolo.

Soprattutto all’ospedale di Cotugno a Napoli, alcuni medici del reparto diretto da Paolo Ascierto, hanno contattato colleghi cinesi; è stata così sperimentata una terapia, normalmente applicata per curare l’artrite reumatoide, che ha dato risultati notevoli per ciò che riguarda le difficoltà respiratorie. Al momento è prematuro cantare vittoria; se la cura fosse veramente efficace, si riuscirebbe a liberare almeno preziosi posti di terapia intensiva.