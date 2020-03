Cicagna: merce contraffatta nell’auto di straniero

La scorsa serata, durante un normale servizio per il controllo del territorio, a Cicagna, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri, fermava alla guida di un veicolo, un cittadino straniero. Dopo l’identificazione, gli operanti, sull’auto del 45 enne marocchino, rinvenivano numerosi capi di abbigliamento, riportanti marchi di note griffe, palesemente contraffatti, dei quali, non sapeva giustificare il possesso. Pertanto, è stato deferito in stato di libertà per “introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione”. La merce, del valore commerciale di 5.000 euro è stata sequestrata.