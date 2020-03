Chiavari: “Chiediamo la chiusura di tutti gli esercizi”

Da Sandro Garibaldi (Lega Salvini) consigliere comunale in Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Visto l’evolversi della situazione per l’emergenza Coronavirus a Chiavari, così come in tutto il territorio del Tigullio, la Lega e il consigliere comunale chiavarese Sandro Garibaldi esprimono forte preoccupazione per l’aumento esponenziale dei casi registrati negli ultimi giorni. “Per contrastare ulteriori aggravamenti della situazione – dice il consigliere comunale Sandro Garibaldi-, servono misure maggiormente drastiche. La Lega del Tigullio è favorevole a una chiusura totale di tutte le attività commerciali, ad eccezione di negozi di alimentari e farmacie. Su questo punto chiedo al presidente Della Regione Giovanni Toti di intervenire al più presto .Tanto è stato fatto dai cittadini in questi ultimi giorni, ma non basta. Il consiglio è sempre quello di rimanere a casa salvo casi di necessità come lavoro, salute o approvvigionamento”.