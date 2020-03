Questa mattina la polizia locale di Camogli ha effettuato controlli sulla rare persone presenti nella zona a mare, per verificare i motivi per cui erano fuori casa. Dice Antonio Santacroce comandante della polizia: “Le persone non possono spostarsi da un Comune all’altro e possono uscire solo per fare la spesa, per motivi di lavoro o per comprovate necessità. Sono stati eseguiti controlli, tutti avevano validi motivi per giustificare la loro presenza”.

La spiaggia affollata: un sogno