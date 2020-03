Camogli: l’emergenza non ferma il lavoro degli educatori

Dall’asilo Umberto I di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Carissimi tutti è con grande orgoglio che pubblichiamo i bellissimi lavoretti dei bimbi frequentanti l’Umberto I tutti inerenti la storia dei coniglietti Smile e Vil che insegnano a lavarsi le manine! Perché con grande orgoglio?

Perché hanno compreso a pieno lo sforzo fatto dalle loro insegnanti e l’amore che c’è in ogni consegna a loro pervenuta. Il momento non è dei più semplici, ma sappiamo che sentirci ci fa stare bene e ci rende fieri di ciò che facciamo! E quindi, per noi, questa, è solo l’ennesima occasione per dirvi GRAZIE perché credete nel nostro impegno che ancora oggi è quotidiano ed infaticabile!

Moltissimi sono stati anche i messaggi di solidarietà a noi pervenuti tramite la mail attivata ad hoc per l’occasione e che ci permette di stare ancora più vicini. Stringiamoci forte li uni con gli altri virtualmente… impariamo dall’entusiasmo dei bambini e vedrete ce la faremo! Un caro saluto ed a presto dalle maestre con Smilevil.