Camogli: assistenza domiciliare agli anziani

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il servizio di assistenza domiciliare a favore delle persone anziane over 65 anni, in carico ai servizi sociali, rimane attivo anche con l’emergenza Covid-19 e potenziato per coloro che si trovano in condizioni di difficoltà e necessitano di un intervento sociale, differente dalla spesa o consegna farmaci a domicilio.

Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune 0185 729051 – 65 – 31 o inviare una mail a servizisociali@comune.camogli.ge.it