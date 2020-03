Bogliasco: accesso ridotto agli uffici comunali

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Accesso ridotto agli uffici Comunali – Decreti P.C.M. e ordinanze regionali –

Autocertificazione per lo spostamento delle persone – Pubblicata il 09/03/2020

Si comunica che a seguito dell’emergenza in atto relativa al Covid-19 da martedì 10 marzo l’accesso agli uffici comunali potrà avvenire solo su appuntamento.

Gli utenti sono invitati ad usare per quanto possibile telefono e mail per il disbrigo delle pratiche.

Di seguito i contatti di riferimento per i singoli uffici, da utilizzare in orario di ricevimento:

Settore Amministrativo: tel. 010 3747266-223-222 – serviziamministrativi@comune.bogliasco.ge.it

Anagrafe: tel. 010 3747246 – anagrafe@comune.bogliasco.ge.it

Settore Polizia Locale: tel. 010 3747242 – poliziamunicipale@comune.bogliasco.ge.it

Settore Tecnico: tel. 010/3747253-252-256 – servizitecnici@comune.bogliasco.ge.it

Settore Finanziario: tel. 010 3747272-243 – servizifinanziari@comune.bogliasco.ge.it

Settore Servizi Sociali:. tel 010 3471727 – servizisociali@comune.bogliasco.ge.it

E-mail: protocollo@comune.bogliasco.ge.it /

Pec: comune.bogliasco@halleycert.it