Sori: proposte misure a sostegno delle popolazione

Dal Gruppo Consiliare Sori2020più riceviamo e pubblichiamo

Le proposte fatte al Sindaco per collaborare in questa grave situazione.

Misure a sostegno della popolazione di Sori legate all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Come in ogni altra circostanza umana, sono in particolare le fasce più fragili della popolazione a sostenere i maggiori disagi e, nella criticità attuale, veri e propri rischi, addirittura di sopravvivenza.

In particolare ci vengono segnalate alcune problematiche, che potrebbero utilmente essere affrontate attraverso un interessamento e un’azione da parte dell’Amministrazione comunale. Ferma restando la responsabilità e la competenza dell’autorità statale in materia sanitaria e le prerogative di ordinanza dell’Ente regione, il Comune è il soggetto istituzionale più prossimo ai bisogni dei cittadini, è infatti spesso chiamato per primo a rispondere alle richieste, informazioni, notizie, consiglio o aiuto pratico.

L’ente comunale può quindi realizzare una determinante azione di accompagnamento e applicazione delle misure più opportune per contrastare l’epidemia virale, ormai rapportate all’intero territorio nazionale.

Tenuto conto delle istanze che ci hanno rivolto diversi cittadini e sulla base di analoghe iniziative intraprese anche da altri Comuni, anche limitrofi, evidenziamo le seguenti opportunità operative, che potrebbero rapidamente essere messe in atto:

1) Attivare numero del Comune di Sori (o comunque dedicarne uno) per dare corrette informazioni circa le diverse ordinanze e disposizioni, al fine di fornire un ausilio alla popolazione, soprattutto ai più anziani, per comprendere ed applicare correttamente le misure emanate dalle autorità nazionali e regionali.

2) Pubblicare sul sito del Comune una sezione dedicata proprio alle disposizioni in materia di contenimento, per facilitarne la consultazione, come peraltro già fatto attraverso l’utile invio sul numero whatsapp. Può essere eventualmente sufficiente un rimando alla sezione speciale sul sito della Regione Liguria.

3) Organizzare ed attivare un servizio di consegna dei farmaci, degli alimentari e dei generi di prima necessità a domicilio, dedicato in particolare alle persone anziane, più esposte ai rischi, che potrebbero peraltro non avere la disponibilità di un parente per garantire l’approvvigionamento di quanto necessario. Il servizio potrebbe essere coordinato dall’Area sociale del Comune e potrebbe prevedere il coinvolgimento, previa i necessari raccordi, di associazioni del territorio o degli operatori economici.

4) Contattare i commercianti e gli esercenti soresi per prestare loro supporto circa le modalità di attenzione e comportamento prescritto nel DPCM (come ad es. garantire la distanza minima tra le persone, dispositivi igienizzanti, ecc.), limitando o comunque indirizzando l’iniziativa individuale e perseguendo modalità omogenee e effettivamente funzionali agli scopi delle misure emanate.

5) Affiggere avvisi e raccordarsi con i gestori delle strutture ricettive per rammentare e garantire il rispetto delle disposizioni di comportamento delle persone provenienti da fuori regione in termini di segnalazione alle autorità sanitarie e alle precauzioni per limitare o rallentare il contagio.

Siamo fin da subito a disposizione per ogni forma di opportuna collaborazione per approfondire le tematiche evidenziate nell’interesse della popolazione nell’ottica di un bene comune.