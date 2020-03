‘Santa’: spesa a domicilio, chi può fruire del servizio

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

ll Comune di Santa Margherita Ligure, attraverso i Servizi alla Persona e con la collaborazione della cooperativa sociale Lanza del Vasto, ha attivato il servizio gratuito di consegne a domicilio di beni di prima necessità a favore dei residenti con più di 65 anni o con patologie che li rendono vulnerabili e che non possano contare su una rete di parenti o amici che possano essere di supporto in questo momento di emergenza.

È possibile richiedere l’attivazione del servizio di consegna spese, farmaci, ricette, telefonando da domani mercoledì 11.03.2020 al numero 334 6685758.

Dichiara il Vicesindaco Emanuele Cozzio con delega ai Servizi alla Persona: «Rilancio l’invito a tutti, in particolare agli anziani, a non uscire di casa se non strettamente necessario. In questo complesso frangente fa piacere constatare come all’interno della nostra comunità molte persone, anche come singoli, si stiano prestando – nel rispetto delle normative igieniche di sicurezza – in favore delle persone più deboli e fragili. Si tratta di un “piccolo” servizio, aggiuntivo rispetto a quelli ordinari, che grazie agli Uffici comunali ed al Personale della Cooperativa Lanza del Vasto possiamo predisporre in favore dei ns. anziani. per dare loro un sollievo nell’affrontare le incombenze quotidiane»