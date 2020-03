‘Santa’: la giornata al tempo del Covid-19

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

– Da questa mattina la Polizia Locale ha distribuito i moduli dell’autocertificazione per spostamenti extracomunali all’entrata del municipio, fornito indicazioni sulle nuove disposizioni ministeriali e controllato la città invitando le persone a rientrare a casa. Il modello dell’autocertificazione lo trovate qui (http://(https://bit.ly/336o5v4)

– A questo link (https://bit.ly/2U09f5w) trovate un utile vademecum per i comportamenti da tenere. Domande e risposte a cura del Governo.

– Domani sarà attivato il servizio gratuito di consegne a domicilio per i residenti over 65 senza parenti o amici in zona. Il numero da chiamare è 334 6685758.

– Il Sindaco Paolo Donadoni ha avvisato con la telefonata di Alert System la cittadinanza invitandola a restare a casa. Se vuoi leggere il testo lo trovi qui (https://urly.it/34qak); se vuoi riascoltare la telefonata la trovi qui (https://urly.it/34qan)

– Terminata la pulizia e sanificazione di tutte le isole ecologiche, dei bidoni di prossimità e condominiali a cura di Docks Lanterna.

Per oggi è tutto, forza Santa!!!

#iorestoacasa