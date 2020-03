Recco: Tari e Cosap, misure a sostegno delle imprese

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Nuove misure a sostegno delle attività economiche. Slitta il pagamento della Tari per le imprese e viene sospeso il pagamento della Cosap per il mese di marzo

La Giunta di Recco delibera lo slittamento del pagamento della rata della Tari, già prevista per il 16 giugno, a fine settembre. Delibera inoltre di sospendere il pagamento della Cosap (occupazione del suolo pubblico) per il mese di marzo. Un ulteriore provvedimento riguarda la possibilità di ampliare lo spazio dei dehors, senza oneri aggiunti, per consentire il rispetto della distanza di 1 metro tra le persone. Per le attività che avessero già pagato il tributo in una sola soluzione, nel mese di febbraio, sarà effettuata una compensazione nel corso del prossimo anno. Per tutti gli altri che utilizzano il pagamento rateizzato sarà ricalcolato l’importo annuo da versare. “Queste misure serviranno – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – ad alleggerire, ci auguriamo, la situazione delle attività economiche e commerciali della città che stanno già sentendo il peso della difficoltà derivante dall’emergenza Covid-19”.