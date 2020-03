Recco: “L’incredibile storia della tribuna provvisoria”

Dallo Staff Comunicazione del Circolo Pd Recco-Avegno-Uscio riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo finito ora di leggere su un importante quotidiano ligure l’articolo sul montaggio, in questi giorni, delle tribune e degli spogliatoi della piscina di Punta Sant’Anna a Recco.

Abbiamo appreso che la Pro Recco di Gabriele Volpi per questo allestimento, di cui usufruirà per soli tre giorni per le finali di Champions, spenderà circa 1,5 milioni di Euro (tre miliardi di vecchie lire)!!

Lo abbiamo letto due volte perché non riuscivamo a crederci…

Forse con tale cifra si poteva restaurare tutta la piscina definitivamente e ne avrebbe beneficiato in via continuativa tutta la Città di Recco.

Incredibile…