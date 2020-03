Recco: le disposizioni a seguito del Dpcm del 9 marzo

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Il comunicato del sindaco Carlo Gandolfo che richiama i cittadini di Recco a fare propri i comportamenti necessari per uscire prima possibile dall’emergenza.

A seguito del DPCM 9 marzo 2020 al fine di facilitare la diffusione delle disposizioni ivi contenute si richiamano alcune delle specifiche:

Misure urgenti

· evitare ogni spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute;

· ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C.) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

· divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

Scuole

· fino alle ore 24 del 3 aprile 2020 sarà sospesa l’attività didattica nelle seguenti strutture scolastiche:

Scuole Pubbliche

– Istituto Comprensivo Avegno-Camogli-Recco-Uscio

– Istituto per l’Istruzione Superiore “Nicoloso da Recco”

Scuole Private

– Asilo Nido “Il Giardino dei Girasoli”

– Istituto Educativo “Mira”

– Asilo Nido e Scuola Infanzia “Ente Morale G.Speroni”.

Scuola musicale

· fino alle ore 24 del 3 aprile 2020 sarà sospesa l’attività

Scuole guida

· fino alle ore 24 del 3 aprile 2020 sarà sospesa l’attività

Manifestazioni ed eventi

· sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

· sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs, 22 gennaio 2004, n. 42 ivi compresa la biblioteca comunale di Via Ippolito D’Aste;

Attività di ristorazione e bar

· sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico dei gestori, di predisporre le condizioni di garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;

Esercizi commerciali diversi da ristorazione e bar e medie strutture di vendita

· sono consentite le attività commerciali diverse da ristoranti e bar, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

· le medie strutture di vendita alimentari devono predisporre condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

· gli esercizi commerciali, attraverso le associazioni di categoria, promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;

Attività sportiva



· sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal comitato olimpiaco nazionale Italiano Coni e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;

· resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza presenza di pubblico.

· in tutti tali casi, le Associazioni e le Societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

· lo sport e le attività motorie svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro

· in ragione di ciò sono chiuse le palestre comunali e tutti gli impianti sportivi non utilizzati da atleti di interesse nazionale come individuati dal Coni e rispettive federazioni;

Altre attività ludico ricreative

· sono sospese le attività di palestra, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

Strutture socio-sanitarie

· l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

Luoghi di culto e cerimonie civili e religiose

· l’apertura dei luoghi di culto èà condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lett. d);

· sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

Raccomandazioni

· è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d) del DPCM del 4 marzo 2020;

Si richiamano le “misure igieniche” di cui all’Allegato 1 del DPCM del 8 marzo 2020 raccomandandone scrupolosa osservanza, con particolare attenzione da parte degli esercizi commerciali.