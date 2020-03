Recco. ‘Civica’ propone: “Sospendete la Tari alle aziende”

Da Gian Luca Buccilli, Capogruppo di “Civica”



Nell’attuale situazione di difficoltà indotta dall’emergenza Covid 19, Confcommercio Genova ha proposto che “la Tari dovuta per il 2020 dalle utenze non domestiche venga sospesa”.

L’Associazione di categoria rappresentativa del comparto commerciale ha integrato la sua istanza proponendo “che il pagamento venga riattivato a partire da gennaio 2021 e distribuito in 36 rate mensili e uguali”.

Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, il comune potrebbe farsi finanziare l’importo per la propria liquidità da un istituto bancario e poi applicare lo stesso tasso di interesse alle rate richieste ai titolari delle utenze Tari (un range tra lo 0,50 e l’1%).

Civica ha invitato il sindaco ad accogliere l’istanza di Confcommercio Genova, tenuto conto della situazione congiunturale e dell’impatto che la Tari ha con riguardo ai bilanci di alcune tipologie di attività.

Il vigente Regolamento comunale prevede che il pagamento della Tari vada effettuato in un un’unica soluzione o distribuito in 2 rate, con scadenza stabilita al 16 giugno e al 16 dicembre (date già interessate da un “ingorgo” di adempimenti a titolo oneroso).

Civica, inoltre, ha proposto al sindaco di ricalibrare per l’anno in corso le scadenze relative al pagamento del canone dovuto per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Sempre a norma di Regolamento, il pagamento del canone osap di importo superiore a 1.000 euro può essere frazionato in 4 rate, con scadenza a fine febbraio, aprile, luglio, ottobre.

La partita delle agevolazioni per le imprese si gioca sul tavolo nazionale, in particolare con riguardo ad altri oneri fiscali e previdenziali.

Civica ritiene però che una presa in carico di questa esigenza da parte dell’amministrazione locale sia un atto di responsabilità.