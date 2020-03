RASSEGNA STAMPA. Parola d’ordine: chiudersi in casa

Oggi, martedì 10 marzo, auguri a Macario. Mercati settimanali in calendario: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Santi protettori, per i commercianti di biancheria: Santa Veronica (4 febbraio). Parole: pandemia (epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente, attraverso vastissimi territori o continenti; significa tutto il popolo).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: parola d’ordine “Chiudersi in casa”; estese a tutta Italia le regole della Lombardia; scuole chiuse fino al 3 aprile; sport vietato anche in palestra. E nelle pagine del Levante: “Cinque contagiati dal virus, due in ospedale”; “Sei posti per positivi all’ospedale di Sestri”; “Accessi ridotti negli uffici comunali”; “Scattano i controlli nei bar, negozi, supermercati”; “a ‘Santa’, in municipio, stanza igienizzata”; “Alberghi nel dramma”; “Turismo, 90 per cento di disdette”; “Battelli, partenza rinviata”; “Troppa gente anche sui sentieri”; “Rapallo, eseguite le prime spese a domicilio”; “Camogli e Portofino, farmaci a domicilio”; “Casarza, ex municipio utilizzabile”.

Lavagna: tentato scippo in stazione.

Recco: pulizia e interventi nei cimiteri. Uscio: la resa dei nazisti nelle ricerche di Bruno Garaventa. Uscio: concentrazione di detriti, scatta denuncia.

Cicagna: banda larga, convenzione per realizzarla. San Colombano: cedimento della strada del Bocco. Val d’Aveto: la neve è arrivata ma gli impianti resteranno chiusi.