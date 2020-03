Rapallo: il coprifuoco rotto solo dalla chiusura della A-12

Alle famiglie rapallesi, è giunto telefonicamente l’invito del sindaco Carlo Bagnasco di restare a casa. Meglio una cura da cavallo che riesca a frenare i contagi, per poi tornare in fretta alla normalità. Alle 18 in città il coprifuoco: bar e ristoranti chiusi. Dopo le 22 nessuno a passeggiare sul marciapiedi rosso. Solo i Tir e le auto dirottate sulla viabilità ordinaria dalla chiusura dell’autostrada.

Decine i negozi che hanno preferito abbassare le saracinesche fin dalla mattinata; qualcuno – si dice – non aprirà più. La città viene pulita con lavaggi speciali ogni giorno e per i prossimi è prevista una pulizia straordinaria. Domani mattina in Comune sono previsti incontri tra amministratori prima e con un rappresentante delle categorie economiche poi. Sarà difficile trovare risposte alle domande che tutti ci poniamo.

Ognuno si chiede fino a quando durerà questo necessario giro di vite che ha mutato le nostre abitudini. Gli scenari cambiano in fretta e inaspettatamente. La ripresa tuttavia non sarà facile né veloce, perché sarà difficile riportare qui i ricchi turisti americani, russi, cinesi e gli stessi europei. E il turismo produce reddito e occupazione.

E’ prevedibile anche immaginare che muti lo panorama estivo con il taglio di manifestazioni di intrattenimento a favore di altre priorità.