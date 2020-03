Rapallo: “Contributi per l’accudimento dei figli, misura essenziale”

Dall’ufficio comunicazione di Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

“Abbiamo tutti appreso della importante ed essenziale misura che la Giunta Toti ha messo in essere circa i contributi straordinari di sostegno per l’accudimento dei figli sotto i 15 anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza Covid-19 – dichiara Cianci – Come ho già dichiarato sono felice di vedere che il Presidente Toti muove azioni amministrative concrete per i cittadini della Liguria e per le famiglie residenti con figli: questi sono i segnali che meritano attenzione e dedizione alla propria attività politica ed al proprio impegno amministrativo”.

Cianci ha approfondito bene il bando regionale (clicca qui per scaricarlo, ndr) e sta assistendo quanti hanno necessità di maggiori informazioni durante questi primi giorni di lancio della possibilità di accesso a questi contributi straordinari.

“Gli aiuti alle famiglie hanno uno stanziamento di 800.000 euro con un contributo a famiglia di 500 euro per coloro che hanno Isee fino a 20.000 euro e 300 euro a famiglia per coloro che hanno Isee sino a 50.000 euro. – dichiara Cianci – La apertura del bando è prevista per il 16 marzo e la chiusura dello stesso per il 16 aprile 2020. I fondi saranno disponibili sino all’esaurimento dello stanziamento; la graduatoria che si formerà, sarà utilizzata anche per future procedure e ulteriori stanziamenti”.

Cianci è a disposizione di coloro che hanno necessità e desiderano maggiori informazioni, mettendo a disposizione i contatti diretti con gli Uffici regionali ed anche potenziali assistenze professionali utili a verificare i propri requisiti e le relative procedure amministrative.

