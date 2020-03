I lavori negli “alberghetti” di via Gramsci a Rapallo entrano nel vivo. Due edifici verranno trasformati in appartamenti; il terzo rinascerà come hotel.Le facciate manterranno tutte le caratteristiche originali; la senatrice a vita Liliana Segre si è complimentata con il sindaco Carlo Bagnasco per avere trovato l’accordo che elimina questo “buco nero”.