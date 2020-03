Rapallo: aiuti alle imprese, le proposte dei ‘5 Stelle’

Dal Movimento 5 stelle di Rapallo e Zoagli riceviamo e pubblichiamo

La consigliera Dr.ssa Isabella De Benedetti, Portavoce del Movimento Cinque Stelle, chiede all’Amministrazione di attivare con urgenza tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute dei cittadini ed a sostegno del tessuto economico della Città.

In questi particolare momenti, tralasciando ogni personalismo, occorre porre il massimo impegno per individuare ed attuare quei provvedimenti utili ai Cittadini ed alla sopravvivenza delle categorie maggiormente colpite da questa situazione. Tutto questo, auspichiamo presto, finirà. La Città deve farsi trovare pronta a ripartire!

Ciò è possibile solo con la collaborazione di tutti i Cittadini e della totalità delle forze politiche.

Si chiede di intervenire, con idonei provvedimenti, su tutte le imposte locali quali TARI (Rifiuti urbani), COSAP (Occupazione suolo pubblico), ICP (Imposta pubblicità e insegne).

Si conceda, se vi sono le possibilità, ai locali pubblici di ampliare gli spazi all’aperto in modo da consentire il rispetto delle distanze minime senza eccessive penalizzazioni.

Riesaminare gli eventuali piani di rientro, o comunque definiti, delle imposte locali di famiglie ed imprese. Il tutto senza l’applicazione di ulteriori interessi.

Riconsiderare le rette degli asili nido e delle mense scolastiche per parametrarle in base ai giorni di effettiva fruizione.

Attivare un servizio comunale on line e/o telefonico per consentire la consegna a casa della spesa istituendo un servizio in convenzione ad esempio con i taxi cittadini.

Attivare un tavolo di confronto con le associazioni delle attività produttive di beni e servizi e dei proprietari immobiliari per consentire di ridistribuire equamente i disagi derivanti dalla attuale situazione. Se i locali non producono reddito ai conduttori è ragionevole che siano interessati anche i locatari.

Per rispettare le norme in vigore si richiede l’attivazione urgente dello smart working per i dipendenti comunali e di una piattaforma che consenta di svolgere tutte le attività politiche ed istituzionali in videoconferenza.