Ne: spesa a domicilio; gli uffici chiusi; i consigli del sindaco

Dal Comune di Né riceviamo e pubblichiamo

E’ datata 9 marzo 2020 l’ordinanza n°5 che, in riferimento ai recenti DPCM del 4 e del 9 Marzo 2020, dispone la limitazione dell’affluenza del pubblico agli uffici comunali fino al 3 Aprile 2020.

Nello specifico è sospeso il ricevimento al pubblico per gli Uffici Tecnico Edilizia Privata e Lavori Pubblici, Servizi Sociali e Tributi,mentre per i Servizi Demografici s’invita ad utilizzare le modalità telematiche o a presentarsi allo sportello solo previo appuntamento e, ha carattere di urgenza, l’accesso all’Ufficio di Polizia Locale.

Per tutelare la salute della popolazione di età pari o superiore ai 65 anni, il Comune di Ne in collaborazione con l’Ufficio di Assistenza Sociale, ha istituito un servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità e di medicinali al quale si può accedere chiamando i numeri:

0185 337090 Comune di Ne

329 6380649 Marta (Responsabile Servizio)

Va specificato che i generi di cui sopra saranno reperiti esclusivamente negli esercizi attivi in Valle e la consegna avverrà entro il giorno successivo alla chiamata.

Alcuni operatori della Valle, per la altrui e propria tutela, hanno optato per la chiusura, ma va altresì sottolineato lo scrupolo di chi, non solo nei pubblici uffici, sta facendo fronte a questa emergenza – sottolinea il sindaco di Ne, Francesca Garibaldi- scaglionando le entrate nei vari esercizi, mettendo a disposizione della clientela gel disinfettante all’ingresso, facendo rispettare in maniera rigorosa le distanze di sicurezza,ma soprattutto rassicurandoci con la loro presenza, scongiurando così un’insensata presa d’assalto degli stessi “per accaparrarsi disperatamente l’ultimo pacco di pasta”.

Rimane comunque imprescindibile il messaggio di base -continua il Sindaco- restare a casa limitando gli spostamenti veramente allo stretto necessario e giustificandoli,ove inevitabile, compilando il modulo di “autocertificazione” la cui stampa è reperibile all’ingresso del Palazzo Municipale(senza avere accesso agli uffici) oppure può essere scaricato dal sito internet o dalla pagina facebook del Comune di Ne: www.comune.ne.ge.it.