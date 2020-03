Lavagna: Officina “mette il virus alla porta”

Da Officina Lavagnaese riceviamo e pubblichiamo

Ieri sera sono state annunciate le nuove misure prese dal Governo italiano e presentate dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per far fronte all’emergenza coronavirus, dopo che i contagi e i decessi sono apparsi in forte aumento, soprattutto in questi ultimi giorni.

Non ci sarà più una zona rossa e le misure restrittive vengono estese a tutta l’Italia.

Le scuole e le università resteranno chiuse fino al 3 aprile. Non ci devono essere assembramenti e gli spostamenti avranno luogo solo per lavoro o per motivi di salute.

Officina Lavagnese ha sospeso già da fine febbraio tutte le iniziative programmate e invita tutti i lavagnesi a cambiare le proprie abitudini e a condividere pienamente il provvedimento “Io resto a casa”, che sarà in vigore già da oggi, martedì 10 marzo 2020.

Ringrazia medici, infermieri e tutte le persone che si stanno adoperando strenuamente, anche a rischio della propria salute, per difendere il prezioso bene comune, che è la salute di tutti.

Aurora Pittau e Guido Stefano