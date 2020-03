Coronavirus: “Stimolare e risposte e interventi nazionali”

Dall’ufficio comunicazione di Domenico Cianci, candidato alle Regionali per Toti, riceviamo e pubblichiamo

“Seguo quotidianamente ed intensamente quanto avviene a livello nazionale e soprattutto a livello locale in ordine alla corrente emergenza ed alle conseguenti disposizioni in materia di protezione individuale e della collettività –dichiara Domenico Cianci – Sono altresì conscio che in merito al settore imprenditoriale, commerciale ed artigianale occorra immediatamente e continuamente stimolare il Governo e le Strutture amministrative preposte affinché vengano poste in essere le misure possibili con velocità massima”.

Cianci, candidato con Toti alle elezioni regionali, ha dialogato con le diverse realtà regionali e del Tigullio ed ha apprezzato la nascita di movimenti spontanei locali e nazionali, proposti da imprenditori e commercianti, che chiedono con immediatezza deroghe al nostro sistema fiscale, studio del blocco della pressione fiscale, agevolazioni per la rinegoziazione dei mutui, e quante soluzioni possano essere poste in essere a favore delle aziende e delle loro famiglie.

“Ho apprezzato la determinazione con la quale Regione Liguria ha previsto un ben definito bando per l’erogazione di incentivi economici alle Famiglie nel momento di chiusura delle scuole e di difficoltà di gestione familiare. – dichiara Cianci – Queste sono le azioni concrete che la politica regionale e nazionale deve prendere per far fronte seriamente al difficile momento sociale che stiamo vivendo e che andremo ad affrontare nelle prossime settimane”.

Domenico Cianci ha programmato insieme al proprio Staff una serie di approfondimenti e di tavoli tecnici anche virtuali per meglio monitorare l’andamento della emergenza sanitaria e le possibili assistenze al settore commerciale ed alle famiglie.

