Cogorno: Coronavirus, ridotto l’accesso agli uffici comunali

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Gli amministratori, i dipendenti e i professionisti che operano nel Comune di Cogorno proseguono la loro attività, continuando ad offrire alla cittadinanza il proprio servizio nelle migliori condizioni possibili di sicurezza.

L’Amministrazione Comunale, a seguito dell’emergenza in atto relativa al Covid-19, e nel rispetto del DPCM dell’8 marzo 2020, ha stabilito di ridurre temporaneamente l’accesso ai propri uffici da martedì 10 marzo 2020 fino a cessata emergenza.

Gli uffici svolgeranno la loro attività tramite, telefono, e-mail, PEC protocollo.comune.cogorno.ge.it@legalmail.it. L’accesso agli uffici potrà avvenire solamente previo appuntamento.

I riferimenti dei singoli uffici da contattare in orario di ricevimento sono disponibili sul sito web del Comune www.comune.cogorno.ge.it:

Si ricorda che il numero telefonico del centralino comunale è 0185.3857.1

“In questo momento, ricordiamo che le prime regole fondamentali sono di spostarsi e di venire a contatto con il minor numero di persone possibili – dicono gli esponenti dell’Amministrazione Comunale -. Il tutto senza privarci delle attività necessarie di ogni singolo cittadino e di ogni singola famiglia; stando attenti, noi per primi, a tutte le disposizioni di sicurezza in atto. Rispettare le regole in vigore, significa rispettare gli altri”.