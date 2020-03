Camogli: l’estate saluta due nuovi alberghi

La stagione estiva dovrebbe salutare a Camogli l’apertura di due nuovi hotel. Il primo è il “Sea Arts” (‘Fornetto’), ultimato nel 2014 con 44 camere e quattro suite; non è mai stato aperto, motivo di più per festeggiarne l’entrata in funzione. Il secondo è l’hotel Casmona, sul lungomare, che non è nuovo, ma di cui è in corso la riqualificazione con un numero maggiore di camere ed una spa. Entrambi gli hotel, a quanto è dato sapere, saranno senza ristorante.

Nelle foto il “Sea arts” e in basso il “Casmona”