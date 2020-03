Bogliasco: pallanuotisti in aiuto alle persone più deboli

Dall’ufficio stampa di Bogliasco Bene riceviamo e pubblichiamo. Di Marco Tripodi



I ragazzi della prima squadra maschile del Bogliasco 1951 scendono in campo contro il coronavirus.

Da domani gli atleti biancazzurri daranno infatti una mano concreta ai propri concittadini più deboli, cercando di aiutare in piccoli ma importanti gesti quotidiani tutti i bogliaschini che per età o condizione fisica non possono recarsi in autonomia a compiere commissioni indifferibili o a fare la spesa.

Chiunque avrà bisogno di assistenza non dovrà far altro che contattarci, anche via WhatsApp, al 370 3467486 e spiegarci quali sono le sue esigenze. A quel punto uno dei ragazzi andrà a casa sua e, mantenendo tutte le precauzioni del caso e limitando al massimo i contatti diretti, fornirà l’assistenza necessaria.

Un modo assolutamente speciale con cui i nostri ragazzi vogliono far sapere che anche a Bogliasco #AndràTuttoBene.