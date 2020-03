Asl 4: sospese temporaneamente alcune attività

Dall’ufficio stampa della Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che, a partire dal giorno 10 marzo e fino a nuova comunicazione, al fine di ridurre al minimo l’afflusso di pazienti ed accompagnatori in ospedale e nelle strutture territoriali nell’ottica di contenere la diffusione da Sars Cov-2 e consentire il potenziamento dell’attività clinico-assistenziale ai pazienti affetti da Covid-19, si è provveduto a disporre per la sospensione temporanea di:

♦ tutta l’attività chirurgica programmata ordinaria e di Day Surgery, esclusi gli interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabili a giudizio motivato del clinico in tutti gli ospedali del Presidio aziendale;

♦ prelievi ambulatoriali non indispensabili.

♦ tutta l’attività ambulatoriale e di diagnostica programmata (agende P e D)

Fanno eccezione le attività ambulatoriali urgenti e quelle oncologiche, oltre a quelle individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento e le vaccinazioni nei bambini entro i 2 anni di età.

♦ l’attività libero-professionale aziendale e nelle strutture convenzionate

Gli appuntamenti annullati saranno riprogrammati direttamente dalla Asl appena la situazione generale lo consentirà. Non è necessario quindi telefonare, né per disdire né per chiedere un nuovo appuntamento.

Tali provvedimenti, necessari per fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del coronavirus e per garantire i livelli essenziali di assistenza, resteranno in vigore fino a nuova determinazione della Direzione Strategica Aziendale in relazione al perdurare dello stato di emergenza.