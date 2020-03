Turismo: rilancio, si cercano nuove idee

Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure, ha convocato un tavolo sul turismo in cui è apparsa chiara la volontà generale di rilanciare la cittadina, senza tuttavia indicare concretamente come, a parte affidarsi a iniziative social. Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante ed esperta in materia turistica, ha convocato per domani un incontro con le categorie sestresi. Il consigliere regionale Augusto Sartori ha scritto ai sindaci del Levante, invitandoli ad un incontro, ma fino a questa mattina gli ha risposto solo Giuseppe Tassi, sindaco di Santo Stefano d’Aveto.

In una situazione tanto compromessa come l’attuale, le divisioni politiche dovrebbero essere temporaneamente accantonate e il Tigullio dovrebbe agire compatto per poter ottenere risultati concreti. Affidandosi possibilmente ad esperti del settore (gli alberghi di lusso si procacciano la clientela internazionale attraverso propri canali) e prima ancora capire quando cesserà l’emergenza contagio per essere pronti a partire immediatamente dopo.