Turismo: case-vacanza, diluvio di disdette

Il moltiplicarsi del numero delle case vacanza, ha creato anche preziosi posti di lavoro in chi le gestisce; un lavoro complesso che va dal reperimento dei clienti, alla preparazione e pulizia della casa, noleggio di lenzuola e biancheria; verifica del funzionamento degli elettrodomestici, etc.

Le prenotazioni per la stagione 2020 andavano a gonfie vele con prenotazioni fino ad ottobre. Ora è arrivata una pioggia di disdette che, in media, ad oggi, arriva all’80 per cento. Un tracollo. La speranza è che con maggio e la possibile riduzione del contagio, gli addetti ai lavori possano tornare a sorridere.