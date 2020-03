Sestri: attivo, da domani, il servizio spesa a domicilio

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo



Sono state definite nel pomeriggio di oggi le modalità operative con cui sarà attivato il servizio di spesa a domicilio a favore dei residenti del Comune di Sestri Levante con più di 65 anni o con patologie che li rendono vulnerabili e che non possano contare su una rete di parenti o amici che possano essere di supporto in questo momento di emergenza.

Il servizio di consegna della spesa verrà fornito gratuitamente dai Servizi Sociali del Comune di Sestri Levante grazie al lavoro degli assistenti domiciliari e dei volontari del territorio, che una volta a settimana provvederanno ad acquistare e consegnare i beni di prima necessità che verranno indicati loro dai beneficiari del servizio.

Per beni di prima necessità si intendono gli acquisti di alimenti e farmaci, il cui costo sarà sostenuto dalle persone che usufruiscono del servizio.

Il servizio sarà attivo da domani, martedì 10 marzo: si potrà richiedere di usufruirne chiamando il numero 320 437 0025 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.

In questo momento di emergenza è importante essere tutti attivi e solidali, creando una rete in cui siamo tutti un aiuto per qualcuno, anche con piccoli gesti: per questo invitiamo tutti coloro che sono nelle condizioni di farlo di attivarsi nei confronti dei soggetti più deboli, offrendosi per esempio di fare la spesa, sempre nel rispetto di tutte le misure di igiene e sicurezza.

Si comunica inoltre che da domani, martedì 10 marzo, gli uffici comunali saranno ad accesso ridotto previo appuntamento telefonico

Di seguito i contatti per i singoli uffici

urp – centralino 0185 4781

tributi 0185 478 232 / 237 / 401 / 225

cosap – imposta di soggiorno 0185 478 233

segreteria del Sindaco 0185 478 206

anagrafe – stato civile 0185 478 344

suap 0185 478 243

sue 0185 478 391

servizi sociali e alla persona 0185 478 300