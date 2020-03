‘Santa’-Rapallo-Chiavari: “Chiudono i negozi Tim”

Da Paolo De Giovanni riceviamo e pubblichiamo



Il seguente è’ il comunicato ufficiale dell’azienda Tim su ‘Santa’/ Rapallo/Chiavari, in merito alla scelta di chiudere per ragioni di opportunità, della salute degli addetti, e del pubblico, dei negozi Tim del Tigullio

“Oggi serve guardarsi intorno, riscoprire il motivo per cui svegliarsi e’ bellissimo, e per cui addormentarsi e’ poesia; oggi serve essere realisti, per non diventare solo sognatori ma per tornare a vivere la speranza di un domani.

Oggi sembra senza senso, ma la storia racconterà come tutto questo sia qualcosa simile alla resistenza partigiana. La vita ci sta dando l’opportunità di scrivere il futuro per non rammaricarsi del passato. Oggi serve solo realismo, onestà, senso civico; per decidere che non incontrarsi domani, sarà per abbracciarci tra poco. Perché non finisce qui, ma è solo un saluto, prima di un piccolo letargo, utile a sconfiggere questo bastardo che nemmeno nomino. Ci vediamo presto.”

Lo staff