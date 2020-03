Regione: le considerazioni di Luca Garibaldi

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale, riceviamo e pubblichiamo

Nella settimana appena passata, nell’androne di un condominio a Roma è comparso un biglietto su cui era scritto che un paio di famiglie che vivono lì si rendevano disponibili a fare le commissioni e la spesa per i condomini anziani o per chi soffrisse di patologie, bastava lasciare scritto il proprio cognome, l’interno e il numero di scala: nel tempo in cui la legge ci dice che dobbiamo mantenere la distanza di un metro l’uno dall’altro, che dobbiamo limitare al minimo i contatti con gli altri per evitare di mettere in pericolo noi stessi e chi ci sta intorno, rispettando le regole c’è chi crea una comunità.

Una comunità a distanza, anche con persone che magari non si conoscono bene, ma che in questi primi tristi mesi dell’anno sentiamo tutti più simili a noi.

Le misure d’emergenza, lo abbiamo visto, sono diventate più severe: le scuole rimarranno chiuse almeno sino al 15 di marzo e tutte le attività e le manifestazioni sono state annullate sino al 5 aprile. Le misure sono diventate ancora più stringenti, con l’ampliamento della zona rossa a tutta la Lombardia. Per limitare i movimenti non necessari da e verso altri territori: una scelta necessaria, visto che, girando nella nostra Regione in questo week end, mi pare non si sia capito che si tratta di una situazione di emergenza, e non di un periodo in più di ferie, per gite e scampagnate fuori porta.

Le misure cautelative per la nostra, e l’altrui sicurezza, sono rimaste le stesse: qui vi lascio le indicazioni del Ministero della Salute.

A proposito di Governo e Partito Democratico:

Un augurio di pronta guarigione al Segretario, Nicola Zingaretti che in un video sulla sua pagina Facebook ha dichiarato di essere risultato positivo al Corona Virus: io, e come sto leggendo non sono il solo, ho apprezzato molto i toni pacati e calmi con cui ne ha dato notizia e come si siano immediatamente mossi per i controlli su chi nelle ultime settimane gli sia stato vicino.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha mandato un messaggio alla Nazione: le parole chiave del suo discorso a mio parere sono state “la responsabilità” che ognuno di noi ha in questo momento di crisi e “la fiducia” che noi cittadini dobbiamo continuare a dimostrare nelle Istituzioni, ma soprattutto nel personale medico sanitario che in questi giorni, sta garantendo un servizio indispensabile sottolineando ancora una volta l’importanza di un servizio sanitario pubblico.

Venerdì notte il Consiglio dei Ministri ha approvato un piano straordinario di assunzioni e investimenti sul personale sanitario, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha comunque voluto sottolineare l’importanza dell’impegno di responsabilità che ogni cittadino deve assumersi.

Nel tempo della responsabilità, c’è chi non ce la fa.

Sotto al post/video in cui Nicola Zingaretti dava notizia del suo contagio ho potuto leggere parecchi commenti in cui veniva esplicitamente dichiarato di essere lontani da lui politicamente, ma in questo momento di emergenza nazionale “si è tutti uguali, tutti italiani” e quindi gli veniva augurata una pronta guarigione.

Chi invece evidentemente si è dimenticato della tanto amata unità nazionale e del tricolore che ci mette tutti sullo stesso piano è l’ex ministro dell’Interno che rilascia un’intervista a El Pais: non una parola sulla sanità pubblica, non una parola di conforto per le persone che stanno subendo una quarantena, non una parola sulle famiglie che hanno subito un lutto, non una parola sui gravi impatti economici e sociali che l’Italia sta subendo e subirà: solo l’ennesima opera di basso e greve sciacallaggio elettorale, dichiarando che il Governo non sta facendo abbastanza per affrontare al meglio l’emergenza, aggiungendo un effetto devastante sull’immagine già malridotta che in questo momento l’Italia ha in Europa.

Non commento, poi, per carità di patria, la vicenda delle bozze del decreto che ha portato, nella notte tra il 7 e l’8 marzo, all’estensione alla Lombardia della zona rossa: un provvedimento delicatissimo non ancora definitito e che l’ufficio stampa di Regione Lombardia pare abbia anticipato alla CNN, creando il panico e causando un impatto incalcolabile sulla credibilità delle istituzioni.

La propria parte.

In un momento come questo penso che non abbiano minimamente senso le polemiche: ognuno faccia la propria parte senza sottolineare questioni passate, presenti. Per quello ci sarà tempo. Vorrei usare questi giorni per raccogliere problematiche, questioni, segnalare proposte per provare, nelle sedi opportune, a dare un contributo per la gestione della questione da parte della salute pubblica.

Su questo ho provato a scrivere qui alcune prime riflessioni.

Sull’impatto sanitario – e la proposta di estendere i benefici dei bonus babysitter al personale sanitario in prima linea durante l’emergenza, ad esempio. A quello economico, con l’auspicio che si crei nel più breve tempo possibile un tavolo di emergenza con le categorie per definire le misure a sostegno dei settori più in crisi. A quello sociale, con il mondo del Terzo Settore e dell’organizzazione della solidarietà, che rischia di pagare i danni più gravi di questa crisi. Infine un tema, la solitudine come grande emergenza politica, che questa vicenda rende ancora più evidente.

Tra distanze e confini

A Lesbo, sul braccio di mare che fa da confine tra Grecia e Turchia, si sta consumando una delle pagine più nere dell’Europa.

Le parole della Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen: “Grazie alla Grecia per essere il nostro scudo” sono sconcertanti e ripropongono l’immagine di un’Europa che rinuncia ai principi della sua civiltà. L’Europa non può restare a guardare, con migliaia di donne e di uomini, di bambini, che stanno fuggendo dalle bombe e dalla devastazione della Siria, spinte verso la Grecia da Erdogan, con un esercito di uno stato membro che li respinge. Corpi e disperazione. Occorre redistribuire i profughi attivando la protezione umanitaria temporanea e aprendo le frontiere in primo luogo, e subito, ai minori non accompagnati come ha chiesto il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

In Regione. La politica, nonostante tutto, va avanti.

Una notizia. Sulla piattaforma Rousseau gli elettori del Movimento 5 Stelle hanno votato perché si provi a formare una coalizione per le elezioni regionali in Liguria con il Partito Democratico e le forze del centro sinistra: 1664 persone hanno votato e 960, quindi il 57%, si sono dette a favore della coalizione. Più del risultato numerico in se’, voglio sottolineare l’importanza dei punti programmatici di confronto, per la nostra Regione, che sono strettamente legati alla sostenibilità ambientale, e che possono fare della Liguria un laboratorio di politiche nuove. Vedremo come proseguirà il percorso.

Questa settimana dovrebbe andare in aula la mia mozione per il rilancio della produzione della nocciola “Misto Chiavari”: la produzione del nocciolo ha una lunga tradizione e storicamente una grande importanza per l’economia agricola locale. Le Nocciole “Misto Chiavari” nello specifico, rappresentano un prodotto di grande qualità e tipicità. Le prospettive che potrebbero nascere da rilancio del prodotto sono concrete e per questo ho presentato una mozione per chiedere misure per sostenere il marchio nocciola “Misto Chiavari” e per progetti di recupero dei noccioleti stessi. Vi terrò aggiornati.