Recco: “Uffici comunali, meglio telefonare”

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale informa che il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 ha introdotto una serie di misure destinate a contenere la diffusione del virus COVID 19. In particolare si suggerisce, dove possibile, di utilizzare gli strumenti on line o telefonici senza recarsi fisicamente presso gli uffici comunali. In caso di necessità, si invitano i cittadini a telefonare preventivamente per prendere appuntamento con gli uffici competenti, per evitare affollamento.

In tutti gli spazi di attesa e in tutti gli uffici comunali si dispone che l’accesso del pubblico agli uffici comunali sia consentito a una persona per volta e in modo da rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Alle persone con sintomi respiratori come raffreddore, tosse e disturbi influenzali verranno messe a disposizione mascherine per poter accedere agli uffici. “L’ampia affluenza quotidiana che interessa la sede comunale – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – ci spinge ad adottare misure di accesso del tutto eccezionali, valide fino al 3 aprile”.