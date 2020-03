Recco, Santa, Portofino: celebrazioni di aprile a rischio

Le norme in vigore per limitare il contagio del coronavirus ne prevedono al momento il termine a venerdì 3 aprile.

A farne le spese sarà la trasferta della delegazione recchese al Duomo di Milano per consegnare le palme intrecciate e l’ulivo all’arcivescovo di Milano ed assistere alla messa celebrata all’altare dedicato a San Giovanni Bono, nato a Recco e arcivescovo di Milano. Sarà probabilmente annullata anche la tradizionale trasferta pasquale a Pontedilegno, Comune gemellato, per ricambiare la visita ricevuta a Natale. Palme e ulivo saranno inviate in Lombardia con un corriere.

Il divieto di organizzare manifestazione proseguirà molto probabilmente per tutto il mese di aprile. A Santa Margherita Ligure, dopo un primo rinvio, la “Festa di Primavera” è in programma sabato 4 e domenica 5 aprile. Andrea Bernardin, presuidente del Comitato organizzatore spiega: “Non siamo assolutamente sicuri di poterla effettuare; anzi siamo pessimisti. Abbiamo lasciato il palco, perché era già pronto, ma temiamo di doverlo smontare domenica 5 senza avere effettuato la festa.

E domenica 5 potrebbero essere annullate le cerimonie per la benedizione delle palme che richiamano sempre un gran numero di fedeli.

Sarà la Chiesa a pronunciarsi sul calendario delle cerimonie della settimana santa e l’allestimento dei sepolcri. Domenica 12, celebrazione della Pasqua e il 13, lunedì dell’Angelo, si dovrà capire come gestire il flusso di turisti che in genere scelgono la Riviera.

Ultima festa del mese, il 23 aprile con il falò in piazzetta e domenica 26 con la processione in onore di San Giorgio.