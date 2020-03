RASSEGNA STAMPA. Turisti in Riviera, timori

Oggi, lunedì 9 marzo, auguri a Francesca. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Santi patroni, per i matrimoni infelici: San Acario (27 novembre). Parole: dimora (il luogo che raccoglie e dove viene fissata l’abitazione; collocare una pianta; indugio, attesa, ritardo).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: uomo positivo in Val Graveglia tra le persone già sottoposte a quarantena; timore di contagi dopo l’invasione di turisti in Riviera; chiusura preventiva del Cenobio dei Dogi; anche a Sestri Levante spesa a domicilio per over 65; controlli nei bar e supermercati affollati; Sestri Levante, tavolo sul turismo per frenare il tracollo.

Chiavari: “L’antartide e il riscaldamento globale”.

Recco: Punta Sant’Anna, i lavori per realizzare le nuove tribune provvisorie.

Val d’Aveto: domenica da tutto esaurito.