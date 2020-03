A Rapallo si susseguono le chiusure temporanee di locali. Tra gli altri la pasticceria di piazza Chiappa . Stasera riunione di alcuni ristoratori che avrebbero deciso di chiudere i propri locali. I clienti sfumano; la nuova stretta governativa, per quanto condivisa, peggiora ulteriormente la situazione. A farne le spese oltre i proprietari, oberati da affitti, tasse, utenze, sono i dipendenti. La percentuale di disoccupazione in zona sta salendo in maniera drammatica.