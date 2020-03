Rapallo: duplice incontro con capigruppo e categorie

Il presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico ha convocato per mercoledì 11 alle ore 11 presso l’Aula consiliare, una riunione dei capigruppo di maggioranza e minoranza in cui il sindaco Carlo Bagnasco spiegherà la situazione e le misure assunte per limitare il contagio di corona virus.

Sempre mercoledì, alle ore 12, il sindaco e il presidente del Consiglio incontreranno un rappresentante per ogni categoria produttiva, al fine di trovare una strategia per il rilancio di turismo e commercio.