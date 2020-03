Portofino: servizio beni alimentari e medicine a domicilio

Dall’ufficio stampa del Comune di Portofino riceviamo e pubblichiamo

La Portofino Mare, società di proprietà del Comune di Portofino, effettuerà per coloro che non hanno la possibilità di uscire di casa, o ai quali è consigliato di non lasciare il proprio domicilio, un servizio esclusivo.

A questa parte della cittadinanza portofinese – telefonando allo 0185/267475, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 escluso sabato e domenica – è dedicato, appunto, un servizio di acquisto di beni alimentari e medicine.

“Verrà fatta loro la spesa e verranno acquistati loro i farmaci di cui hanno bisogno – ha detto il sindaco Matteo Viacava – Assolutamente nulla di eccezionale, semplicemente un buon modo per aiutare le persone che hanno maggiormente bisogno di aiuto in un momento così particolare”.