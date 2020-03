Partite Iva: “Lunedì spegnete le insegne un’ora”

Da Civiltà Liberale riceviamo e pubblichiamo

L’associazione Civiltà Liberale, intende rendere noto di essersi fatta promotrice di un’iniziativa rivolta ai piccoli imprenditori, commercianti, artigiani e titolari di partita Iva che vogliano dire basta agli aumenti di tasse, alla burocrazia elefantiaca, al taglio dei servizi, alle riforme promesse e non realizzate, agli sprechi di denaro pubblico.

Un vero e proprio grido di allarme, forte e chiaro resosi ancora più significativo in un momento di particolare emergenza come quello che stiamo vivendo in queste settimane dove, chi è costretto ad interrompere forzatamente le proprie attività, vede inevitabilmente aumentare le già numerose difficoltà.

Intendiamo quindi elevare la nostra protesta per chiedere aiuto e per comprendere dallo Stato quale sia la direzione nella quale intende procedere: la crisi morde e le imprese non possono più resistere.

Si precisa che tale iniziativa sarà aperta a tutti e non avrà nessuna etichetta politica.

Chiunque voglia dare il proprio contributo attivo e fattivo per l’organizzazione di tale evento, sarà il benvenuto.

Nella giornata del 16 Marzo 2020, tre le ore 18 e le ore 19, verrà chiesto a tutti i titolari delle attività partecipanti di spegnere le luci o l’insegna della propria attività, come gesto simbolico di partecipazione a questa iniziativa. A chi aderirà verrà consegnata una locandina,inviata tramite e-mail, da esporre all’interno della propria attività.

“Vogliamo pagare le tasse ma dovremmo essere messi in condizioni di poterlo fare!!”



info@civiltaliberale.it