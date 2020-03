Nervi: raccolta a favore del reparto malattie intensive

Riceviamo e pubblichiamo

Il Nerviese ha avviato una raccolta fondi in favore del reparto malattie intensive dell’Ospedale San Martino di Genova. Attraverso questo link è possibile donare la cifra che si vuole e condividere la raccolta con i vostri amici e familiari. Facciamo anche noi la nostra parte!

Grazie

Coronavirus, “Che l’inse?”

In questi mesi davvero delicati tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Medici, scienziati , infermieri e tutti gli operatori stanno proseguendo con turni senza sosta per cercare di salvare il maggior numero di vite possibili. Adesso tocca anche a noi fare qualcosa. Diamo una mano al loro lavor…

Read more and donate here. Forward this message to your contacts to help my campaign reach its goal! https://www.gofundme.com/f/la-liguria-contro-il-coronavirus?sharetype=teams&member=3842844&utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=5ad6ba6fd78b4f09a743dd4db27df513