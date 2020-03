Nuovo giro di vite del premier Conte. Drastiche nuove più severe misure per fronteggiare il coronavirus. Tutta Italia diventa zona rossa da domattina. Ovunque valgono le regole in vigore in Lombardia.

Parola d’ordine restare a casa. No agli spostamenti, se non per motivate serie ragioni; no ad assembramenti di persone; no all’apertura di palestre.