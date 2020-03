Coronavirus: l’orgoglio di essere sul podio

Alcuni lo annunciano con un senso di orgoglio: “Le cifre del contagio ci dicono che siamo secondi solo alla grande Cina”. In Tv sono riusciti a fare diventare un’esperta Lucia Annunziata e perfino una trasmissione di intrattenimento come quella di Mara Venier si è trasformata in un salotto per parlare della pandemia. Parte integrante del palinsesto, i bollettini diventati un’orgia di dati su contagiati, persone monitorate e decessi a cui, a volte, si aggiunge il numero dei guariti.

I toni cambiano e assumono quelli del vittimismo quando si snocciolano i nomi dei Paesi, in aumento, che rifiutano di ospitare italiani.

In fin dei conti la Tv non ci fa dimenticare i concorrenti della sospesa “Corrida”.