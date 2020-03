Città metropolitana: le sedute sono rinviate

Dall’Ufficio Comunicazione della Città Metropolitana Genova riceviamo e pubblichiamo

A seguito delle recenti disposizioni in merito alla emergenza relativa al Covid-19, le sedute delle Commissioni Consiliari e del Consiglio Metropolitano di Genova, previste per questa settimana, sono rinviate a data da destinarsi.

L’ente sta contestualmente valutando l’ipotesi di realizzare i prossimi incontri istituzionali tramite connessioni telematiche, per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali.