Chiavari: messaggi acustici: “Evitate il contagio”

Il comune di Chiavari ha attivato i mezzi della Polizia Locale per veicolare un messaggio acustico relativo all’emergenza sanitaria in corso. “Attenzione, emergenza corona virus: si invita la cittadinanza a restare il più possibile a casa per limitare il contagio”.

Il sindaco Marco Di Capua spiega: “Invitiamo la cittadinanza a stare nelle proprie abitazioni, come misura precauzionale per evitare il contagio: atteniamoci alle disposizioni, dimostriamo senso civico. Sono allo studio misure di contenimento più stringenti”