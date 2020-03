Centri per l’impiego: le disposizioni per accedervi

Dalla Regione Liguria

Con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020i Centri per l’Impiego Liguri, pur rimanendo regolarmente aperti al pubblico fino a nuovo ordine, adottano misure restrittive a tutela della salute dei cittadini e degli operatori

sospensione delle attività di carattere collettivo (seminari, incontri informativi e simili); quelle già calendarizzate sono rinviate a data da definirsi (le persone che hanno ricevuto convocazione per incontri collettivi verranno contattate per definire un nuovo appuntamento)

le chiamate pubbliche ex art.16 già bandite sono da intendersi rinviate a data da destinarsi

I cittadini sono invitati a recarsi agli sportelli solo per pratiche urgenti e non prorogabili; per richiedere informazioni, aggiornare la propria scheda anagrafico-professionale, ottenere il rilascio C2 storici o altre richieste gestibili telefonicamente si chiede di scrivere una mail all’indirizzo del proprio centro per l’impiego con la richiesta di essere richiamati indicando:

motivo della richiesta,

recapito telefonico cui essere ricontattato se necessario

